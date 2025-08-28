La Roja sub 20 presentó nómina para enfrentar a Arabia Saudita

La selección chilena Sub 20 oficializó su nómina de 27 jugadores para la próxima Fecha FIFA, que se desarrollará entre el 1 y el 9 de septiembre. La convocatoria, que incluye a figuras que militan en Argentina, Italia y España, tiene como principal objetivo la preparación del equipo para el amistoso que disputarán ante Arabia Saudita.

Esta citación busca consolidar la base de jugadores con miras al Mundial.

La lista está conformada en su mayoría por talentos del torneo local, con una importante presencia de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, siendo el cuadro "albo" uno de los que más aporta a esta convocatoria.

Entre los nombres más destacados que militan en el extranjero se encuentran el delantero Willy Chatiliez de CD Huesca de España, el defensor Matías Pérez de US Lecce de Italia, y la dupla de Independiente de Argentina, compuesta por el defensor Simón Pinto y el volante Lautaro Millán, quienes aportarán su experiencia internacional al equipo.

La lista completa de los 27 convocados:

ARQUEROS Ignacio Sáez (Universidad de Chile) Martín Contreras (Universidad Católica) Sebastián Mella (Huachipato) Gabriel Maureira (Colo Colo)

DEFENSAS Milovan Celis (Unión Española) Bruno Torres (Colo Colo) Nicolás Suárez (Colo Colo) Matías Pérez (US Lecce - ITA) Felipe Faúndez (O'Higgins) Sebastián Arancibia (Universidad Católica) Simón Pinto (C.A. Independiente - ARG) Patricio Romero (Cobreloa) Benjamín Pérez (Colo Colo)

VOLANTES Gabriel Pinto (O'Higgins) Nicolás Cárcamo (Huachipato) Joaquín Silva (Santiago Wanderers) Flavio Moya (Universidad de Chile) Mario Sandoval (Audax Italiano) Agustín Arce (Deportes Limache) Lautaro Millán (C.A. Independiente - ARG)

DELANTEROS Vicente Álvarez (Unión San Felipe) Willy Chatiliez (CD Huesca - ESP) Diego Corral (Universidad Católica) Francisco Rossel (Universidad Católica) Giovanny Ávalos (Ñublense) Rodrigo Godoy (O'Higgins) Francisco Marchant (Colo Colo)

