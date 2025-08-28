La Roja sub 20 presentó nómina para enfrentar a Arabia Saudita
El partido se jugará el 8 de septiembre.
La selección chilena Sub 20 oficializó su nómina de 27 jugadores para la próxima Fecha FIFA, que se desarrollará entre el 1 y el 9 de septiembre. La convocatoria, que incluye a figuras que militan en Argentina, Italia y España, tiene como principal objetivo la preparación del equipo para el amistoso que disputarán ante Arabia Saudita.
Esta citación busca consolidar la base de jugadores con miras al Mundial.
La lista está conformada en su mayoría por talentos del torneo local, con una importante presencia de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, siendo el cuadro "albo" uno de los que más aporta a esta convocatoria.
Entre los nombres más destacados que militan en el extranjero se encuentran el delantero Willy Chatiliez de CD Huesca de España, el defensor Matías Pérez de US Lecce de Italia, y la dupla de Independiente de Argentina, compuesta por el defensor Simón Pinto y el volante Lautaro Millán, quienes aportarán su experiencia internacional al equipo.
La lista completa de los 27 convocados:
