La Roja sub 20 triunfó ante Corea del Sur y sumó sensaciones positivas con miras al Mundial

La selección chilena sub 20 continúa sumando confianza de cara al Mundial de la categoría que comenzará este próximo 27 de septiembre, ya que consiguió vencer por 2-1 a su símil de Corea del Sur en el Complejo Deportivo Quilín.

En uno de sus últimos amistosos para el elenco que adiestra Nicolás Córdova arrancó con sensaciones positivas cuando Bruno Torres abrió la cuenta con un certero cabezazo tras un preciso centro de Willy Chatilliez

Posteriormente, el segundo tiempo tuvo la conquista del lateral Felipe Faúndez después de una asociación efectiva con Juan Francisco Rossel. Seguido a esto, el rival consiguió un descuento que solo sirvió para reducir las diferencias.

Este triunfo se sumó al que se consiguió ante Arabia Saudita. Ahora, el combinado nacional tendrá que aguardar hasta el 20 de septiembre para afrontar su última prueba ante Nigeria en el Monasterio Celeste de Rancagua.