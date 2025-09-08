Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 20

[VIDEO] Lautaro Millán debutó en La Roja sub 20 con el gol de la victoria frente a Arabia Saudita

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante que milita en Independiente marcó el único tanto del encuentro.

Lautaro Millán, volante que milita en Independiente, vivió su debut goleador con la Roja sub 20 tras anotar el único tanto que valió para la victoria frente a Arabia Saudita en un doble amistoso disputado en Sao Paulo, Brasil.

- Revisa la jugada:

