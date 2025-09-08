[VIDEO] Lautaro Millán debutó en La Roja sub 20 con el gol de la victoria frente a Arabia Saudita
Periodista Digital: Cooperativa.cl
El volante que milita en Independiente marcó el único tanto del encuentro.
Lautaro Millán, volante que milita en Independiente, vivió su debut goleador con la Roja sub 20 tras anotar el único tanto que valió para la victoria frente a Arabia Saudita en un doble amistoso disputado en Sao Paulo, Brasil.
- Revisa la jugada:
¡EL PRIMER GOL DE LAUTARO MILLÁN CON #LaRoja 🇨🇱! 🤩🔝— Selección Chilena (@LaRoja) September 8, 2025
El talentoso volante ofensivo fue uno de los puntos altos de la Selección Chilena Sub-20 en esta gira internacional y consiguió su primera alegría junto a Chile ante Arabia Saudí ❤️🆑
¡Gran debut y gol, Lautaro, vamos por… pic.twitter.com/8ouhQ9kVdh