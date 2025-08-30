Aníbal Mosa pidió que denuncien a quienes realicen actos violentos a un día del Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile revivirán este domingo su tradicional Superclásico en el Estadio Monumental. Y como ha acontecido en los últimos años, más allá de las apuestas deportivas, lo que existe es preocupación porque no se produzcan hechos de violencia, pese a que, en esta ocasión, no habrá hinchada visitante.

Por ello es que el presidente de Blanco y Negro salió este sábado a hacer un llamado para que los propios seguidores de Colo Colo denuncien a quienes realicen actos violentos.

"Queremos hacerle un llamado a la hinchada para que podamos tener una actividad tranquila. Lo más importante es la disposición de la gente, que los hinchas vengan en paz a alentar al equipo, de forma normal y sin alteraciones", señaló.

"Si queremos venir a apoyar a nuestros equipos y el día de mañana tener hinchas del otro equipo, cuidemos nuestra casa, cuidemos la convivencia. El 99 por ciento de los hinchas que no hacen nada también deben ser inspectores, y al tipo que esté al lado decirle 'oye, déjate de tirar piedras, déjate de hacer esto o déjate de hacer lo otro'. Solamente concentrarse en alentar a tu equipo",", dijo Mosa.

El principal accionista de la concesionaria dijo, además, que se han tomado las medidas de seguridad pertinentes para que el partido ante la U se realice en condiciones normales.

"Estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado. Hemos revisado cámaras biométricas, hemos revisado cámaras de alta resolución, tenemos anillos de seguridad en el perímetro y abriremos el estadio tres horas antes. Hemos hecho un trabajo muy riguroso", aseguró.