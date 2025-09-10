Con provocativo festejo: Colo Colo logró tres triunfos ante la U en Superclásicos del fútbol joven

Colo Colo celebró este miércoles tres triunfos y un empate ante Universidad de Chile en una jornada de Superclásicos en cuatro categorías del fútbol joven, con uno de los encuentros marcado por un provocativo festejo de los canteranos albos.

En la cancha 2 del Estadio Monumental, la jornada comenzó con una remontada por 2-1 del equipo sub 16 de los albos. Lucas Núñez, con un cabezazo, abrió la cuenta para los azules, pero Endrick Mercado y Maikel Peña lo dieron vuelta y celebraron con un picante mensaje al rival: "Te saluda tu papá".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo Fútbol Joven (@colocolofutboljoven)

Posteriormente, el equipo sub 15 de Colo Colo vivió una fiesta en Macul, con un rotundo 6-0 a la U juvenil. Gadiel Riveros marcó doblete para el "Cacique", mientras que Felipe Raipán, Martín Navarrete, Amaro Delgado y Christian Muñoz anotaron los otros tantos para el "popular".

En paralelo, los otros dos Superclásicos juveniles se disputarón en la cancha "Leonel Sánchez" en el Complejo Deportivo Azul en La Cisterna.

En el primer encuentro, Colo Colo Sub 20 venció por 1-3 a la U; Víctor Campos con doblete y Mauro Ibarra, con gol desde mitad de cancha, anotaron para los albos; y Andrés Torres marcó el único tanto azul.

Finalmente, en el partido sub 18, Colo Colo cedió un empate 1-1 ante los azules en el CDA.