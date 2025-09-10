Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.0°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Con provocativo festejo: Colo Colo logró tres triunfos ante la U en Superclásicos del fútbol joven

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las categorías Sub 15, Sub 16 y Sub 20 de los albos vencieron este miércoles.

El partido de la categoría sub 18 terminó en empate.

Con provocativo festejo: Colo Colo logró tres triunfos ante la U en Superclásicos del fútbol joven
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo celebró este miércoles tres triunfos y un empate ante Universidad de Chile en una jornada de Superclásicos en cuatro categorías del fútbol joven, con uno de los encuentros marcado por un provocativo festejo de los canteranos albos.

En la cancha 2 del Estadio Monumental, la jornada comenzó con una remontada por 2-1 del equipo sub 16 de los albos. Lucas Núñez, con un cabezazo, abrió la cuenta para los azules, pero Endrick Mercado y Maikel Peña lo dieron vuelta y celebraron con un picante mensaje al rival: "Te saluda tu papá".

Posteriormente, el equipo sub 15 de Colo Colo vivió una fiesta en Macul, con un rotundo 6-0 a la U juvenil. Gadiel Riveros marcó doblete para el "Cacique", mientras que Felipe Raipán, Martín Navarrete, Amaro Delgado y Christian Muñoz anotaron los otros tantos para el "popular".

En paralelo, los otros dos Superclásicos juveniles se disputarón en la cancha "Leonel Sánchez" en el Complejo Deportivo Azul en La Cisterna.

En el primer encuentro, Colo Colo Sub 20 venció por 1-3 a la U; Víctor Campos con doblete y Mauro Ibarra, con gol desde mitad de cancha, anotaron para los albos; y Andrés Torres marcó el único tanto azul.

Finalmente, en el partido sub 18, Colo Colo cedió un empate 1-1 ante los azules en el CDA.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada