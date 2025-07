Díaz y expulsión de Pavez: Tenía que llevarme alguno y lamentablemente fue Esteban

El mediocampista y capitán de Universidad de Chile Marcelo Díaz se refirió a su expulsión en el triunfo de los azules por 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico 197, y contó que su idea era también que expulsaran a un jugador rival.

"La primera amarilla quizás no me la pudo haber puesto. Y en la segunda cerré los ojos cuando voy a trancar y me parece que lo golpeó, así es que era amarilla", contó en diálogo pospartido con TNT Sports.

"Después tenía que llevarme a alguno y lamentablemente fue Esteban, que tenía amarilla. Sabía que Vegas y Amor tenían amarilla, y había que buscarlo", añadió.

Díaz y Pavez se fueron expulsados cuando se jugaban los últimos minutos del partido disputado este sábado en el Estadio Nacional.