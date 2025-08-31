Duros insultos: ¿Qué le dijo Javier Correa a Michael Clark?

El delantero de Colo Colo Javier Correa protagonizó un polémico incidente con un hincha de Universidad de Chile invitado por el jugador de los "albos" Víctor Felipe Méndez al Superclásico.

Cuando concluyó el encuentro, el ariete se enfrentó al fanático y en ese contexto también lanzó duros epítetos al presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo a lo que apuntó el dirigente de los "laicos", "al parecer había un familiar de Colo Colo, invitado por él, que es hincha de Universidad de Chile, y parece que tuvo algo con el jugador Correa".

"De repente, Correa se da vuelta y me empieza a insultar, a decir unos garabatos. La verdad es que lo encuentro lamentable, no es la actitud (...) va en el sentido totalmente incorrecto", complementó.

"Yo la verdad escuché unos garabatos muy feos y espero que cuando llegue a su casa lo piense y pida las disculpas del caso", completó Clark.

¿Qué le dijo Correa a Michael Clark?

Según supimos en Cooperativa Deportes, el ariete trasandino del conjunto "popular" cargó contra el máximo dirigente de la U con duros epítetos.

"Hijo de puta, controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando. Hijo de puta", dijo Correa.

La dirigencia de la U analizará si presentará una denuncia ante el Tribunal de Disciplina.