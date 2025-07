Esteban Pavez apuntó a Piero Maza: Fue extraño lo que pasó, no merecíamos perder ni empatar

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, afirmó que no merecían perder el Superclásico ante U. de Chile y apuntó sus dardos contra el árbitro Piero Maza, quien sancionó tres penales, dos contra el "Cacique". Además, repasó su expulsión por un cruce con Marcelo Díaz.

"La impresión que tengo en la cancha es que era un partido para ganar, ni siquiera empatar. Creo que hicimos un gran primer tiempo, nos faltó meterla, estuvimos concentrados, fueron tres goles de penal... La verdad es que fue bastante extraño todo lo que pasó hoy", dijo a TNT Sports.

"-La sensación es de- calentura porque el equipo no merecía perder, a lo mejor sí los partidos pasados, pero este no. El equipo estaba dolido con lo que estaba pasando, salimos con todo y es frustrante lo que pasó", añadió.

También sostuvo que "no me gusta hablar del arbitraje, pero el segundo penal para mí, no sé, todavía no lo veo, lo voy a revisar, pero creo que es contacto de fútbol, lo tranca y después le pega, es lo que vi, uno se va caliente, depués me expulsa a mí, me pega a mí y me expulsa, es una locura, no me gusta hablar de los árbitros, pero me tiene re caliente".

"Marcelo Díaz me tiró un charchazo, obvio le tiré un par de palabras de calentura y me expulsa por eso. Es increíble, sobre todo un árbirro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante, pero no quiero hablar de eso, estoy caliente por lo que pasó en la cancha, no era ni siquiera para empatar el partido", siguió.

"La única forma de salir de este mal momento es hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Hay formas y formas de perder, pero hoy era un partido para no perder, la U nunca nos pasó por encima y hay calentura por lo que pasó", cerró.