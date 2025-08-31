Hincha de Colo Colo falleció durante el Superclásico tras caer del techo en el Monumental

Una lamentable situación ocurrió este domingo durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, ya que un hincha del cuadro "albo" falleció, cerca de las 15:30 horas, tras caer desde el techo del Estadio Monumental.

Según información de Cooperativa Deportes, desde la seguridad del recinto de Macul confirmaron la muerte de este barrista, un hombre de 31 años, mientras se jugaba el primer tiempo.

Este hincha cayó desde el techo, en el sector sur oriente del estadio, cuando intentó pasarse desde la galería a la tribuna Cordillera, cayendo mientras trataba de trepar.

Tras el accidente, fue trasladado a un hospital de La Florida y falleció cerca de las 15:30 horas, debido a múltiples fracturas en su cráneo.