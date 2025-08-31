Michael Clark: El resultado pasó por el arbitraje

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, criticó al árbitro Cristián Garay y afirmó que su cometido fue decisivo en la caída 1-0 que sufrió Universidad de Chile ante Colo Colo, en la visita al Estadio Monumental por la fecha 22.

"El resultado pasó por el arbitraje. Yo creo que el arbitraje fue muy malo. Vi un árbitro con temor, con miedo, arbitrando acá", sentenció Clark en la zona mixta del Estadio Monumental, mostrando su evidente molestia.

El timonel azul apuntó a jugadas específicas que, a su juicio, marcaron el rumbo del encuentro. "Ese codazo de Correa a Zaldivia marca el partido. Y no me cabe duda que si ese codazo hubiera sido al revés, de Di Yorio a uno de sus centrales, hubiera sido roja", afirmó con convicción.

Además, mencionó "la patada que le pone el arquero al Fabi (Fabián Hormazábal) también, ni siquiera fue al VAR".

Clark también se refirió a la expulsión del defensa azul Franco Calderón, estableciendo una comparación directa: "Si esa fue expulsión, la de Correa era expulsión y eso marcaba el partido".

El presidente de la U deslizó que el ambiente previo pudo haber influido en el juez. "Estaba el rumor de que si la U iba ganando, el partido no iba a terminar. Y realmente eso condiciona el arbitraje", señaló. Finalmente, cuestionó la designación de Garay: "¿Cómo puede ser que el mismo árbitro arbitre dos partidos seguidos? Lo hicimos ver en su minuto".