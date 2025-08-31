Ministro Pizarro advirtió sobre conductas de riesgo tras caída fatal en el Monumental

La muerte de un hincha por una caída en el Estadio Monumental, ocurrida durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, generó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo y político. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, lamentó lo sucedido y llamó a reforzar la responsabilidad de los asistentes en este tipo de eventos masivos.

En conversación con Mega, el secretario de Estado aseguró haberse enterado "recientemente" del hecho, precisando que se trataba "de una persona que estaba circulando por espacios no habilitados: por los techos".

Añadió que "él se desprendió y cayó desde una altura considerable de muy mala forma", calificando lo ocurrido como "algo muy lamentable".

Pizarro recalcó la importancia de la conducta de los hinchas en la prevención de este tipo de tragedias. "Hay que seguir advirtiendo que esas no son las conductas y que hay que tener el resguardo necesario", subrayó.