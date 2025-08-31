Vidal por muerte de hincha en el Superclásico: "El fútbol pasa a un segundo plano"

El referente de Colo Colo Arturo Vidal reaccionó con profunda tristeza al fallecimiento de un hincha durante el Superclásico de este domingo.

A través de sus redes sociales, dejó de lado el resultado deportivo, que fue una victoria 1-0 sobre U. de Chile, para enviar sus condolencias y lamentar la violencia en los estadios, afirmando que "hoy el fútbol pasa a un segundo plano" ante una tragedia de esta magnitud.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista compartió una imagen del escudo de Colo Colo en blanco y negro junto a una cinta de luto. "Con profunda tristeza quiero enviar mis condolencias a la familia, amigos y seres queridos del hincha que perdió la vida hoy durante el Superclásico", escribió el futbolista.

Vidal también realizó una sentida reflexión sobre la violencia que sigue empañando el fútbol.

"Me duele profundamente que sigamos lamentando pérdidas en los estadios", expresó.

El jugador concluyó su mensaje enviando "mucha fuerza en este momento tan duro", en un gesto que fue ampliamente replicado por sus seguidores.