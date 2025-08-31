Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

[VIDEO] Franco Calderón fue expulsado en U. de Chile por falta contra Vicente Pizarro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zaguero bajó al volante de Colo Colo con una dura falta.

El defensor de Universidad de Chile Franco Calderón dejó con 10 jugadores a su equipo en el primer tiempo del Superclásico ante Colo Colo, cuando derribó con una dura entrada al volante rival Vicente Pizarro.

El zaguero se aventuró en un ataque y cuando los azules perdieron el balón, bajó al contrincante y el juez Cristián Garay le mostró la roja sin dudar.

Revisa la jugada:

