[VIDEO] Franco Calderón fue expulsado en U. de Chile por falta contra Vicente Pizarro

El defensor de Universidad de Chile Franco Calderón dejó con 10 jugadores a su equipo en el primer tiempo del Superclásico ante Colo Colo, cuando derribó con una dura entrada al volante rival Vicente Pizarro.

El zaguero se aventuró en un ataque y cuando los azules perdieron el balón, bajó al contrincante y el juez Cristián Garay le mostró la roja sin dudar.

Revisa la jugada:

🟥 • Franco Calderon voit rouge à la 34' après un attentat sur Vicente Pizarro.#Superclásico198pic.twitter.com/yEUq33dviv — Fútbol Chileno 🇨🇱 (@Futbol_Chilenoo) August 31, 2025

