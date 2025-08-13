Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa de Europa
París Saint-Germain y Tottenham se enfrentan en la Supercopa de Europa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
París Saint-Germain y Tottenham se miden este miércoles en Udine por el título de la Supercopa de Europa, que da inicio a la temporada 2025-2026 en el Viejo Continente.
Sigue el duelo en vivo y online:
0-1: 38' Micky van de Ven (TOT)