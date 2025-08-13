Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago25.4°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa de Europa

París Saint-Germain y Tottenham se enfrentan en la Supercopa de Europa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

París Saint-Germain y Tottenham se enfrentan en la Supercopa de Europa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

París Saint-Germain y Tottenham se miden este miércoles en Udine por el título de la Supercopa de Europa, que da inicio a la temporada 2025-2026 en el Viejo Continente.

Sigue el duelo en vivo y online:

0-1: 38' Micky van de Ven (TOT)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada