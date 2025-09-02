Alcalde de Independencia por la Supercopa: No hay garantías para decir que no habrá hechos violentos

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a manifestar su rechazo a la realización del partido de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, programado para el domingo 14 de septiembre, indicando que "no hay garantías" para que este Superclásico se dispute con tranquilidad.

"Mi posición ha sido desde el principio una y la mantengo. Creo que no están las garantías para decir que ese día no van a haber hechos violentos", afirmó la autoridad comunal, tras la reunión que tuvo este martes con el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Iglesias argumentó que se trata de un "partido de alto riesgo", especialmente porque hace tiempo no se realizaba un encuentro entre ambos equipos con hinchadas de los dos clubes presentes, y que existe tensión entre los barristas después de los incidentes que sufrió la parcialidad azul el 20 de agosto en Avellaneda, en el partido con Independiente en la Copa Sudamericana.

Además, el alcalde señaló problemas logísticos y de infraestructura, como las obras que se están realizando al interior del estadio, cuya entrega está programada para apenas dos días antes del evento.

"Hay varias situaciones que hacen preocuparme. No están las garantías para decir que ese día no van a haber hechos violentos", reiteró.

Consultado al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, aclaró las competencias de su su cartera, indicando que "no autoriza los eventos masivos", sino que emite informes de seguridad. La decisión final recae en la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

No obstante, el ministro aseguró que ha recibido las observaciones del alcalde y se comprometió a "tener en consideración esos antecedentes" para la elaboración de los informes pertinentes.