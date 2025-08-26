Alcalde de Independencia por la Supercopa: Somos conejillos de indias

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, reiteró su rechazo a la celebración de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, el domingo 14 de septiembre, tras una nueva reunión de coordinación con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, y acusó a las autoridades regionales y a la ANFP de "experimentar" con la comuna.

"La ANFP y la Delegación Presidencial insisten en hacer el partido de Colo Colo y Universidad de Chile haciendo un experimento con los clubes más importantes de este país, en un partido de alta complejidad", criticó Iglesias en un comunicado.

De acuerdo a la autoridad comunal, es riesgoso intentar realizar el partido con mayores de 55 años y niños, sin que existan medidas claras sobre cómo se controlará este filtro.

"Somos conejillos de indias en algo que nunca se ha hecho antes, juntar barras con personas mayores de edad y niños. No se saben los resultados de lo que va a ocurrir en los entornos del estadio, en una comuna que no está preparada para este evento, en ese estadio en particular", añadió Iglesias.

El alcalde también apuntó a las ferias libres en las inmediaciones de Santa Laura, la limitada capacidad del Metro y la falta de espacios adecuados para la cantidad de hinchas para estos partidos de alta convocatoria.

Iglesias, además, expresó su preocupación por posibles incidentes de barristas: "Todo hace aún más inseguro el escenario para vecinos y comerciantes del sector".

Del mismo modo, el Iglesias denunció que existen arreglos pendientes en el estadio que no se han realizado y que la propia Delegación Presidencial ha puesto como condición para autorizar el aforo completo.

"La teoría de que si no se hacen los arreglos el aforo se reduce a cinco mil asistentes es absurda: si un recinto no es seguro para diez mil personas, tampoco lo es para cinco mil. Esa lógica no resiste análisis", cuestionó.

Finalmente, Iglesias reiteró que su postura: "Independencia no puede ser el laboratorio de la ANFP ni del Gobierno. No pondremos en riesgo a nuestros vecinos para sostener un experimento que ya sabemos cómo termina: con violencia y temor en las calles".