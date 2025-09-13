Colo Colo y Universidad de Chile definen a un nuevo campeón de la Supercopa

Este domingo 14 de septiembre, Colo Colo, como el último monarca de la Liga de Primera, y Universidad de Chile, el actual campeón de la Copa Chile, definirán al nuevo vencedor de la Supercopa en el Estadio Santa Laura.

El encuentro en el recinto deportivo de Independencia se disputará con un aforo reducido y las entradas solo podrán ser adquiridas por personas mayores de 55 años y funcionarios del fútbol formativo de cada club, lo que generó polémica.

El cuadro "albo" tendrá el debut de su nuevo director técnico, Fernando Ortiz, quien podría levantar el primer título de su carrera. Además el conjunto "albo" viene de ganar el último Superclásico disputado en el Estadio Monumental por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Durante los últimos días, surgieron especulaciones de la posible formación del "cacique", pero esta es la más probable que usará Ortiz: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Vicente Pizarro y Esteban Pavez, Lucas Cepeda, Claudio Aquino, y Leandro Hernández y Javier Correa.

Por su parte, Universidad de Chile viene de recibir el fallo de la Conmebol que le dio el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana y se medirá ante Alianza Lima cuatro días después de este encuentro, hecho que generó conflicto en la interna del conjunto azul y que llevó a evaluar la idea de presentar una alineación conformada por juveniles.

Ello quedó descartado y la posible formación de los azules será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Rodrigo Contreras.

El juez central del partido será Felipe González, asistido por Miguel Rocha y Juan Serrano, mientras que Mathias Riquelme actuará como cuarto árbitro; Piero Maza y Carlos Venegas estarán en el VAR.

El duelo está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio Santa Laura, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.