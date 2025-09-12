Delegado Durán: Están las condiciones para que la Supercopa se desarrolle con normalidad

El delegado presidencial para la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, realizó una última visita de inspección al Estadio Santa Laura con miras a la Supercopa que este domingo disputarán Colo Colo y Universidad de Chile, y aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad del público y del entorno.

"Se ha generado un cierto debate respecto a si era posible realizar este partido sobre la base de que había un puntos del estadio donde había obras en curso, no obstante, siempre estuvo comprometido tanto por la ANFP como por Unión Española un itinerario que permitía tener las obras terminadas a objeto de poder desarrollar este partido, y por ello hemos dictado la resolución que clasifica este partido como Clase A, y en segundo lugar que se autoriza el partido con un aforo de 9.950 personas y con un conjunto de condiciones con respecto a la conformación de ese público, personas que deben estar en el Registro Nacional de Hinchas, mucha gente que está relacionada con el mundo del fútbol y adicionalmente, en el legítimo marco del derecho de admisión de los organizadores, respecto a la edad de los concurrentes", expresó Durán en un punto de prensa realizado luego de su visita al recinto.

"Podemos asegurar que hemos trabajado y que están todas las condiciones necesarias para que este partido se desarrolle con normalidad. Hemos verificado la condición del estadio, que está en perfectas condiciones, hemos verificado el plan operativo con el propósito de ver las vías de acceso, de movilidad y donde estarán las hinchadas, y adicionalmente habrá la prohibición de la venta de alcohol en un perímetro cercano al recinto", añadió.

Contó además que "habrá 381 guardias de seguridad, es el mayor número para este estadio y eso demuestra el compromiso de los actores para resguardar la seguridad de los concurrentes. Habrá circuito cerrado, con validadores, sistema de reconocimiento fácil y biométrico".