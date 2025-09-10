Delegado Durán reiteró que "están las condiciones adecuadas" para la Supercopa

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, reiteró que están dadas las condiciones para que este domingo se juegue la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

"Lo que corresponde es que la ANFP, el organizador del evento, haga la solicitud formal y nosotros coordinamos a todos los actores, públicos y privados, para verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias", dijo la autoridad luego de visitar el recinto de Plaza Chacabuco con miras al duelo entre Unión Española y Audax Italian, programado para este sábado.

"Hemos trabajado en sucesivas reuniones para identificar esas medidas. De todas esas medidas, como la composición de público, el aforo, número de guardias, están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido", añadió.

Durán explicó que "las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado, pero en todos los partidos hacemos una última visita y la haremos el viernes en la mañana, aunque las condiciones de seguridad ya han sido concordadas. Se hizo una visita técnica para el partido del sábado (Unión Española vs Audax Italiano) y en ese marco se verificó que las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado. No hay inconvenientes para la realización de la Supercopa".

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes a la cita de este miércoles llegó el jefe de seguridad de Universidad de Chile, Jorge Goncalves, quien, sin embargo, no pudo entrar a la reunión de inspección del Santa Laura que hicieron las autoridades para el duelo entre Unión Española y Audax Italiano, dado que recién le corresponderá cuando se desarrolle dicha instancia con miras a la Supercopa este viernes.