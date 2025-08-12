¿Dónde y cuándo juegan PSG y Tottenham por la Supercopa de Europa?

La Supercopa de la UEFA 2025, el clásico duelo entre el campeón de la Champions League y el monarca de la Europa League, abre el telón de la nueva temporada.

Este año, Paris Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, se medirá con Tottenham Hotspur, en una final inédita entre ambos clubes.

El partido es este miércoles 13 de agosto en Friuli, se jugará desde las 15:00 horas de nuestro país y será transmitido por Disney+.