Fernando Ortiz, el debutante DT de Colo Colo: "Hay que aceptar la derrota, corregir... analizar"

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, comentó la derrota de su equipo en la Supercopa ante Universidad de Chile y aseguró que hay que analizar y corregir los errores que terminaron con la caída por 0-3 en el Estadio Santa Laura.

"Siempre que hay una derrota, hay que sacar lo positivo. Hay que rescatar la manera en que intentamos jugar, que quizás no se pudo dar, pero hay que aceptar corregir... analizar. Esa es la única manera que conozco salir adelante", expresó en conferencia de prensa.

"Quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores porque ante una situación adversa en resultados el carácter es valorable. Segundo quiero felciitar al rival, pero acá hay que hacer una autocrítica para seguir trabajando. Soy el entrenador y busco la mejor opción para buscar un resultado", añadió.

"A nadie le gusta perder, ni a mí, ni a los jugadores, ni a los hinchas", complementó.