Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.2°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

Fernando Ortiz, el debutante DT de Colo Colo: "Hay que aceptar la derrota, corregir... analizar"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El entrenador enfatizó que hay que realizar una autocrítica.

Fernando Ortiz, el debutante DT de Colo Colo:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, comentó la derrota de su equipo en la Supercopa ante Universidad de Chile y aseguró que hay que analizar y corregir los errores que terminaron con la caída por 0-3 en el Estadio Santa Laura.

"Siempre que hay una derrota, hay que sacar lo positivo. Hay que rescatar la manera en que intentamos jugar, que quizás no se pudo dar, pero hay que aceptar corregir... analizar. Esa es la única manera que conozco salir adelante", expresó en conferencia de prensa.

"Quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores porque ante una situación adversa en resultados el carácter es valorable. Segundo quiero felciitar al rival, pero acá hay que hacer una autocrítica para seguir trabajando. Soy el entrenador y busco la mejor opción para buscar un resultado", añadió.

"A nadie le gusta perder, ni a mí, ni a los jugadores, ni a los hinchas", complementó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada