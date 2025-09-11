"Garra Blanca" cuestionó al alcalde de Independencia: Busca favorecer al equipo de sus amores

La barra brava de Colo Colo, la denominada "Garra Blanca", se sumó a los dimes y diretes en la previa de la Supercopa entre los albos y Universidad de Chile, programada para este domingo en el Estadio Santa Laura, y acusó al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, de buscar la suspensión del partido para favorecer a los azules por ser "el equipo de sus amores".

"Como la hinchada más grande de Chile, queremos manifestar nuestro profundo descontento con la cuestionable y poco objetiva gestión del reconocido hincha de la contra y actual alcalde de la comuna de Independencia, señor Agustín Iglesias", expresó la GB en un comunicado publicado en sus redes sociales junto al jefe comunal con una camiseta del cuadro azul, aunque editada.

"Consideramos lamentable e inaceptable que utilice su cargo público para buscar beneficios personales y favorecer al equipo de sus amores, haciendo lo imposible por suspender la Supercopa. Nos parece especialmente sospechoso que no haya mostrado oposición alguna al uso del Estadio Santa Laura un día antes, para el partido entre Unión Española y Audax Italiano", añadió.

"Señor alcalde, le preguntamos: ¿su intención es darle una mano en los desafíos internacionales a su club o, derechamente, está recibiendo incentivos económicos por parte del cuadro de la herradura?", complementó la misiva.