Gustavo Alvarez tras conquistar la Supercopa: Fue un desempate del año pasado

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, se mostró muy mesurado luego de conseguir el título de la Supercopa frente a Colo Colo, tomando con tranquilidad que su equipo haya conseguido la victoria por un contundente 0-3 en Santa Laura.

"Hubo una superioridad permanente. No observé un antes y un después de la expulsión (de Sebastián Vegas). Me parece que generamos situaciones de gol prácticamente durante todo el partido. Fue un resultado justo", señaló a TNT Sports.

Seguido a esto, Alvarez reflexionó: "Han pasado muchos meses desde la fecha que se tenía que jugar, esto era un desempate del año pasado. Ahí eran los dos campeones y había que decidir cuál era el mejor. Se disfruta de la misma manera, pero en una forma muy medida".

"Estoy enfocado en Alianza Lima. Tenemos que superar esa llave y en el torneo, por más que el próximo partido está lejano, mientras que tengamos posibilidades, vamos a pelear por el compromiso de poner en el lugar más alto posible al club", remató.