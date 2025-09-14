Gustavo Alvarez tras conquistar la Supercopa: Fue un desempate del año pasado
El entrenador se tomó con mesura la victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo.
Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, se mostró muy mesurado luego de conseguir el título de la Supercopa frente a Colo Colo, tomando con tranquilidad que su equipo haya conseguido la victoria por un contundente 0-3 en Santa Laura.
"Hubo una superioridad permanente. No observé un antes y un después de la expulsión (de Sebastián Vegas). Me parece que generamos situaciones de gol prácticamente durante todo el partido. Fue un resultado justo", señaló a TNT Sports.
Seguido a esto, Alvarez reflexionó: "Han pasado muchos meses desde la fecha que se tenía que jugar, esto era un desempate del año pasado. Ahí eran los dos campeones y había que decidir cuál era el mejor. Se disfruta de la misma manera, pero en una forma muy medida".
"Estoy enfocado en Alianza Lima. Tenemos que superar esa llave y en el torneo, por más que el próximo partido está lejano, mientras que tengamos posibilidades, vamos a pelear por el compromiso de poner en el lugar más alto posible al club", remató.