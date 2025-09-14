Síguenos:
Deportes | Fútbol | Supercopa

Hinchas de la U provocaron desórdenes en las afueras del Estadio Nacional

Cooperativa.cl

Metro anunció que debió cerrar la estación ubicada en la afueras del recinto.

Hinchas de la U provocaron desórdenes en las afueras del Estadio Nacional
Un grupo de hinchas de Universidad de Chile llegaron a las inmediaciones del Estadio Nacional para celebrar la obtención de la Supercopa luego de vencer a Colo Colo por 0-3 en el Santa Laura.

De acuerdo a varios videos subidos por usuarios a redes sociales, los fanáticos provocaron desmanes y lanzaron fuegos artificiales lo que generó la intervención de Carabineros.

Los hechos se dieron luego de que la barra Los de Abajo hiciera un llamado a través de redes sociales para celebrar.

Ello se sumó a que Metro anunció el cierre de la estación de Línea 6 ubicada en las afueras del coloso de Ñuñoa.

Otros reportes apuntan a que la serie de Copa Davis que se disputa en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional se viera interrumpida.

Las + leídas
