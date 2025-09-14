Hinchas de la U provocaron desórdenes en las afueras del Estadio Nacional

Un grupo de hinchas de Universidad de Chile llegaron a las inmediaciones del Estadio Nacional para celebrar la obtención de la Supercopa luego de vencer a Colo Colo por 0-3 en el Santa Laura.

De acuerdo a varios videos subidos por usuarios a redes sociales, los fanáticos provocaron desmanes y lanzaron fuegos artificiales lo que generó la intervención de Carabineros.

Los hechos se dieron luego de que la barra Los de Abajo hiciera un llamado a través de redes sociales para celebrar.

Ello se sumó a que Metro anunció el cierre de la estación de Línea 6 ubicada en las afueras del coloso de Ñuñoa.

Otros reportes apuntan a que la serie de Copa Davis que se disputa en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional se viera interrumpida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🔵BARRA BRAVA LOS DE ABAJO🔴 (@losdeabajooficial)