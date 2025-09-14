La U apabulló a un accidentado Colo Colo para conquistar la historiada Supercopa 2025

En un Santa Laura con baja convocatoria, Universidad de Chile se impuso por un claro 3-0 a Colo Colo en la historiada Supercopa 2025, que dejó a los azules con el ánimo alto para la Copa Sudamericana y amargó el estreno del DT Fernando Ortiz en la banca alba.

La génesis del encuentro se remonta al 21 de enero, cuando la ANFP suspendió la Supercopa a solo cuatro días de su programación original. El duelo no obtuvo la autorización de la Delegación para jugarse en La Serena y en Quilín, en lugar de resolver las observaciones operativas, optaron por no jugar, sorprendiendo incluso a la autoridad regional de Coquimbo.

Se suspendió la Supercopa entre Colo Colo y la U #CooperativaContigo https://t.co/HpOxdgCOen pic.twitter.com/F8EnzeAi1V — Cooperativa (@Cooperativa) January 21, 2025

Tras aquella decisión, vinieron meses de incertidumbre y numerosas fórmulas al aire para llevar a cabo el choque; complicado por el tema de seguridad.

Desde una fecha en junio hasta el análisis de un ida y vuelta, finalmente la Supercopa se disputó este 14 de septiembre, pese a las desestimadas negativas de la U de jugar, que esperaba guardar energías para la ida con Alianza Lima.

El encuentro tuvo restricciones en las gradas, con aforo reducido y venta restringida a mayores de 55 años y personas relacionadas del Fútbol Joven, lo que generó un público de menos de 2.000 espectadores.

Respecto al fútbol, ambos elencos iniciaron con energía, protagonizando un intenso ida y vuelta que terminaron siendo controlados por las defensas.

El equipo azul de Gustavo Alvarez encontró claridad y armó juego con el avance de las acciones. Un evidente fuera de juego de Charles Aránguiz invalidó un gol de Javier Altamirano, pero tras cartón llegó la apertura de la cuenta.

A los 18', Matías Sepúlveda abrió la cuenta con latigazo desde fuera del área que hizo estéril la estirada abajo de Fernando de Paul.

[VIDEO] Matías Sepúlveda abrió la cuenta para la U en la Supercopa #Cooperativa90 https://t.co/Jrgb80eSI0 pic.twitter.com/ug7uTD4fqV — Cooperativa (@Cooperativa) September 14, 2025

El "Cacique" de Ortiz buscó con pases filtrados que, pese a estar cerca de llegar a destino, la zaga azul neutralizó. Lucas Cepeda tampoco logró romper al momento de encarar.

A la media hora de juego, Sebastián Vegas fue expulsado con roja directa por cortar con falta la arremetida de Nicolás Guerra, quien se iba solo en demanda del arco. Felipe González primero dio amarilla, pero fue llamado por el VAR y tuvo que ir al monitor para corregir.

[VIDEO] Sebastián Vegas se fue expulsado y dejó a Colo Colo con 10 en la Supercopa #Cooperativa90 https://t.co/erVEirMoA1 pic.twitter.com/evRU8kKCAD — Cooperativa (@Cooperativa) September 14, 2025

En ese mismo instante se sumó otra negativa para Colo Colo, pues Javier Correa se lesionó y pidió cambio, incluso antes de la ejecución del tiro libre. Ingresó un Salomón Rodríguez de opaco duelo.

Con un hombre más y la cuenta a favor, Universidad de Chile tomó total control del compromiso y aumentó la distancia a los 37', con la oportuna aparición de Guerra con arco abierto, luego de una atajada de De Paul y un desafortunado rebote en el poste.

[VIDEO] Nicolás Guerra apareció para aumentar la ventaja de la U en la Supercopa #Cooperativa90 https://t.co/kQtkSXpSQq pic.twitter.com/oJI58i0kr1 — Cooperativa (@Cooperativa) September 14, 2025

El amargo primer tiempo para Colo Colo acabó ahí, pues Jonathan Villagra tuvo que salir a cubrir la banda y cayó, recibiendo un rodillazo en la cabeza por parte de su compañero Mauricio Isla, que retrocedía a toda velocidad. El zaguero tuvo que ser reemplazado por conmoción cerebral a los 43'.

El "Romántico Viajero desde el primer segundo del complemento cargó en busca del tercer gol, que llegó a los 50' en los pies de Lucas Assadi con una genial definición al segundo palo.

[VIDEO] Lucas Assadi mostró su talento y anotó el tercero de la U ante Colo Colo #Cooeprativa90 https://t.co/zHE9eZW7VP pic.twitter.com/q1NQRUVH9j — Cooperativa (@Cooperativa) September 14, 2025

Con el 3-0, el segundo tiempo fue un mero trámite para la U, que jugó y tocó con tranquilidad. Los hinchas azules se animaron constantemente con gritos de "ole" al ver una sucesión de pases, especialmente en campo rival.

La diferencia dejaba todo liquidado, aunque Colo Colo tuvo tres jugadas puntuales para tratar de descontar: Un cabezazo de Salomón Rodríguez en el área chica directo a las manos de Gabriel Castellón y sendos remates de Arturo Vidal y Emiliano Amor que el arquero atajó.

¡EL MOMENTO DE LA CONSAGRACIÓN AZUL! 🔵🔴🏆



Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, emblemas e ídolos de #LaU, fueron los encargados de alzar la #Supercopa que conquistaron ante #ColoColo.



¡Disfruta lo mejor de nuestro fútbol! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax. 📱 pic.twitter.com/T9RCgzWJOD — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 14, 2025

De esta manera, Universidad de Chile, monarca de la última Copa Chile, derrotó a su clásico rival y campeón del fútbol chileno para adjudicarse su segunda Supercopa: Ya había conquistado el trofeo en 2015, que fue su tercera edición.

Ahora, el "Bulla" comenzará la recuperación y trabajos en mira al duelo con Alianza Lima en Perú por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de nuestro país.

Ficha de la Supercopa Colo Colo vs. Universidad de Chile:

COLO COLO (0): Fernando de Paul, Mauricio Isla (65' Marcos Bolados); Jonathan Villagra (43' Daniel Gutiérrez), Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez [C] (45' Víctor F. Méndez), Vicente Pizarro, Claudio Aquino (45' Arturo Vidal); Lucas Cepeda, Javier Correa (32' Salomón Rodríguez), Leandro Hernández (32' Emiliano Amor). DT: Fernando Ortiz

U. DE CHILE (3): Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia (90+3' Ignacio Tapia), Marcelo Díaz [C] (84' Sebastián Rodríguez), Charles Aránguiz (79' Nicolás Fernández); Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda (84' Felipe Salomoni); Lucas Assadi (79' Leandro Fernández), Nicolás Guerra (74' Rodrigo Contreras). DT: Gustavo Alvarez

ESTADIO: Santa Laura, Independencia

ARBITRO: Felipe González

GOLES: 0-1: 19' Matías Sepúlveda (UCH); 0-2: 37' Nicolás Guerra (UCH); 3-0: 50' Lucas Assadi (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 5' Charles Aránguiz (UCH); 8' Lucas Assadi (UCH); 14' Claudio Aquino; 24' Javier Altamirano (UCH); 45+5' Daniel Gutiérrez (CC); 63' Matías Zaldivia (UCH); 70' Emiliano Amor (CC); 70' Nicolás Guerra (UCH); 90+6' Arturo Vidal (CC)