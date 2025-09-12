Lucas Assadi: Nos pareció rara la programación de la Supercopa

El mediocampista ofensivo de Universidad de Chile Lucas Assadi hizo la previa del partido que el cuadro azul afrontará este domingo ante Colo Colo en el marco de la Supercopa del fútbol chileno, y compartió la visión del club al asegurar que le pareció raro que los programen antes de un partido clave por Copa Sudamericana.

"Tenemos varias bajas, pero tenemos un plantel amplio, competitivo y queremos hacerlo muy bien el fin de semana y creo que estamos preocupados de Colo Colo y ya después veremos lo que pase en el siguiente partido", dijo mirando de reojo a Alianza Lima.

"No debiera afectarnos lo que pase el fin de semana. Como ya dije, debemos estar preocupados de este partido y después veremos el otro", añadió antes de comentar el significado del partido.

"Sí, lo tomamos como una revancha. Ese partido fue por los puntos, ahora es por una copa, pero lo tomamos de esa manera. Este partido era enero, y nos pareció raro que lo programaran justo antes de uno de los partidos más importantes del año, pero siempre entrenamos para jugar, para competir", expresó.

En esa misma línea, Assadi expresó que "no sé si la palabra es 'perjudicados', porque como dije nos entrenamos para jugar. Sí nos pareció rara la programación, pero ya hemos jugado partidos seguidos en las fases anteriores de copa".