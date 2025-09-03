Michael Clark: Si nos va bien con Independiente, no estamos por jugar la Supercopa

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, contó que en el club se oponen a jugar la Supercopa el 14 de septiembre en el caso que la Conmebol falle a su favor y le otorgue el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuyo duelo de ida está agendado para el 18 de este mes.

"Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal -Rajab- y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa", explicó.

"Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido", advirtió.

Para Clark "estaremos jugando el paso a la semifinal del torneo internacional, que son instancias que lamentablemente después el chileno no siempre llega, y ponernos a jugar una final contra Colo Colo cuatro días antes no tiene ningún sentido".

"Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca", recordó.

"Nosotros queremos jugar la Supercopa, pero ¿cuál es cuál es el afán de hacerlo jugar el 14 de septiembre? ¿Por qué esa fecha?", cuestionó.

"En esa fecha estaba programado un partido del torneo nacional con Serena. Estaba programado en la página oficial, con día, fecha y hora. Entonces también es faltarle un poco el respeto al torneo nacional y al Club Deportes La Serena", expuso.

"Yo no entiendo cuál es el afán de jugarlo el 14 de septiembre", complementó.

Dura crítica a sanción en Argentina: "Es un sin sentido"

Consultado por la drástica medida de la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina), que prohíbe el ingreso de hinchas de Universidad de Chile a estadios en dicho país hasta 2027, Clark fue tajante.

"A mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sin sentido. Las responsabilidades siempre son personales", sentenció el timonel, asegurando que el club continuará con las acciones legales para perseguir a los responsables de las agresiones.

Además, reveló que, pese a tener una "reunión cordial" con la dirigencia de Independiente, desde el club argentino "todavía no nos han preguntado nunca por los hinchas ni se han excusado nunca".

El arbitraje y el "informe de locos" del Superclásico

El presidente de la U también se refirió a la derrota en el Superclásico, apuntando directamente al desempeño del árbitro. "Yo creo que el domingo el resultado pasó total y completamente, en mi opinión, por el arbitraje. Fue un muy mal arbitraje, yo vi al árbitro con miedo, con temor", afirmó.

Sin embargo, sus críticas más duras fueron para el informe oficial del partido. "Que el informe no se haga cargo de nada de lo que pasó, que diga que no hubo ningún incidente, siendo que una persona se murió ese día en el estadio, yo la verdad lo encuentro de locos, una locura", fustigó Clark.

"A nosotros nos informan, y perdónenme el francés, puras huevadas de repente en los informes. Que las medias blancas, que la bandera más grande... Y acá se murió alguien, muchachos, y nunca nadie más dijo nada", concluyó sobre el tema.

Incidente con Javier Correa y futuro en la Sudamericana

Finalmente, sobre el altercado que tuvo con el jugador de Colo Colo Javier Correa, el dirigente optó por la cautela, indicando que aún no han decidido si presentarán una denuncia formal. "No lo hemos hablado, porque estábamos con el foco puesto en Asunción. Para eso hay tiempo, la prescripción es larga y hoy día estamos en cosas más importantes que esa", explicó.

Sobre el futuro de la llave ante Independiente, Clark confirmó que "estamos en manos del tribunal y el tribunal va a decir qué es lo que se hace", sin manifestar una preferencia sobre si se debe reanudar el partido o darlo por ganado a la U.