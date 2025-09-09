Michael Clark y la Supercopa: Es una locura autorizar el partido

Michael Clark, presidente de Azul Azul, reiteró la postura de Universidad de Chile de suspender la Supercopa ante Colo Colo, programada para el domingo 14 de septiembre en Santa Laura, señalando que es una "locura" que sea autorizado el encuentro por la ANFP y la Delegación Presidencial Metropolitana.

"Habiendose pronunciado el ministro de Seguridad Pública (Luis Cordero) dos veces, diciendo que no se puede jugar el partido de esta magnitud en un estadio que no está en condiciones de hacerlo, porque está en obras, me parece sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insistan que el partido se tiene que jugar el domingo y en ese estadio", declaró Clark en el Estadio Nacional, previo al duelo de Chile y Uruguay en Clasificatorias.

"Me sorprende esta tozudez, en insistir en jugar y en ese estadio. Creo que tiene que primar la sensatez, varios diputados han expresado su preocupaciones, de todos los sectores políticos", agregó.

Además, Clark insistió que autorizar la Supercopa es "arriesgado, es temerario", y recordó la muerte de un hincha de Colo Colo en el pasado Superclásico en el Estadio Monumental.

"Creo que, ser temerario en este minuto, no corresponde", sostuvo.

Además, señaló que "la ANFP no nos está apoyando", en el contexto que la U debe visitar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana, señalando esperaban ese apoyo, considerando que "un club chileno se está jugando la clasificación a una semifinal internacional".

Finalmente, recalcó que "es una locura autorizar el partido en el estado que está el estadio. Mañana (miércoles) entiendo que hay una reunión, yo espero y quiero que prime el sentido común".