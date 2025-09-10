Municipio de Independencia paralizó obras en Santa Laura y advirtió riesgo de la Supercopa

La Municipalidad de Independencia informó que las obras que se realizaban en el Estadio Santa Laura fueron paralizadas por no contar con el permiso municipal ni con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, exigencia necesaria al estar emplazado en una zona típica.

El alcalde Agustín Iglesias explicó que esta situación confirma la falta de condiciones de seguridad para albergar partidos de alta convocatoria en el recinto, como la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que está programada para este domingo 14 de septiembre.

"Ya hace varios días se viene diciendo, no solamente yo como alcalde, el ministro de Seguridad también se sumó a esto, que mientras haya obras en el estadio, es un riesgo jugar el partido", señaló Iglesias.

"Un estadio que tiene obras no debería albergar un partido, ni menos un partido como este, con 10 mil hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile. Ahora le agregamos que estas obras, hasta el día de hoy, no están autorizadas por el municipio. No están regularizadas por el municipio ni tampoco por el Consejo de Monumentos, en un lugar que es de zona típica", agregó Iglesias.

El jefe comunal recalcó que la seguridad de asistentes y vecinos está en entredicho. "Estamos a cuatro días de la final y se pretende jugar en un estadio en obras, que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Quienes asistan deben saber que este recinto no reúne garantías para un partido de esta envergadura".

Iglesias advirtió que las autoridades deberán responder en caso de incidentes. "Si pese a las advertencias se insiste en realizar la final en este lugar, el Gobierno y la ANFP deberán asumir toda la responsabilidad frente a cualquier hecho de violencia o afectación a la comunidad de Independencia. Nuestra prioridad es proteger a los vecinos, no exponerlos", insistió.