PSG y Tottenham quieren arrancar la temporada con el título de la Supercopa de Europa

PSG y Tottenham, los campeones de la Champions y la Europa League, arrancan este miércoles de forma oficial la temporada de los clubes grandes del fútbol europeo, con la definición por el título de la Supercopa de la UEFA, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio de Friuli.

La ciudad italiana de Udine será el escenario del primer partido oficial de ambos equipos. En el caso de PSG, incluso del primer encuentro desde que cayó ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, el único título que dejó escapar la pasada campaña, pues sus jugadores se reincorporaron a los entrenamientos hace solo una semana, sin pretemporada.

Los de Luis Enrique afrontan el nuevo curso con muchas expectativas, una presión suplementaria y también la esperanza de mantener la dinámica que tuvieron la última temporada, que les llevó a conquistar liga, copa y Liga de Campeones, con el único borrón del Mundial de Clubes.

Las únicas señales llegan de los despachos, de donde se desprende que la versión 25/26 del proyecto de Luis Enrique no contará con el italiano Gianluigi Donnarumma bajo el arco.

En el primer partido oficial, ni siquiera en la lista, una señal de que el club quiere que deje todo el espacio al joven Lucas Chevalier, de 23 años y por el que pagaron 55 millones a Lille, el más caro de la historia del club.

En la defensa no habrá tiempo para que el ucraniano Ilya Zabarni, cuyo fichaje fue cerrado este martes, esté con sus compañeros en Udine, pero la inversión de 66 millones muestra que el club también quiere azuzar la competencia en la defensa.

No se esperan muchas más incorporaciones en un equipo que viene con rodaje, que tenía en la juventud uno de sus puntos fuertes, lo que le augura años de vida por delante.

Para el duelo contra Tottenham, todo apunta a que Luis Enrique se apoyará en la estructura que el año pasado le llevó a sentarse en el trono europeo y que puede disfrutar de la recompensa del trabajo que les ha dado la opción de disputar la Supercopa.

La única duda será Ousmane Dembélé, que arrastró algunos problemas físicos en la semana de entrenamiento, mientras que Joao Neves tampoco está entre los convocados.

La formación de PSG será con Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery; Doué, Dembélé o Gonçalo Ramos, y Kvaratskhelia.

Todos los aficionados de Tottenham hubieran firmado con sangre estar en este partido, una Supercopa de Europa que es un premio extra por haber roto en mayo una maldición de 17 años sin ganar un título, al vencer en Bilbao a Manchester United en la final de la Europa League.

Sin embargo, medirse a PSG es también una amenaza e incluso un castigo para un plantel diezmado tras las bajas de Son Heung-min, quien se marchó a la MLS, y de James Maddison, que se perderá gran parte de la temporada por una lesión de rodilla, y que aún no ha sido reforzada adecuadamente.

Lo que es seguro es que Tottenham no podrá contar con ninguno de ellos este miércoles, ni tampoco con el lesionado Dominic Solanke, que se ha perdido toda la pretemporada.

Esto les obligará a confiar en un Richarlison que busca redimirse y en uno de los flamantes fichajes, quizás el más importante, Mohammed Kudus, que pese a no ser un 'nueve' al uso se alternará como referencia arriba con el brasileño.

La otra duda está en la defensa, si Destiny Udogie se recuperó a tiempo de unas molestias jugará en el lateral izquierdo y si no lo hará Djed Spence.

Esta Supercopa de Europa será además el primer partido oficial para Thomas Frank, el sustituto en el cargo de un Ange Postecoglou al que no salvó ni ganar la Europa League.

La oncena de Tottenham será con Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison y Kudus.

