Sebastián Vegas emplazó a la U: Hay una programación que se debe respetar

Sebastián Vegas, defensor de Colo Colo, habló sobre la Supercopa contra Universidad de Chile y emplazó al cuadro azul en medio de sus pedidos por suspender el partido de este fin de semana en Santa Laura, para priorizar la Copa Sudamericana.

En primer lugar, habló sobre los primeros días de trabajo con el DT Fernando Ortiz: "Nos estamos preparando de buena forma. La llegada de un entrenador siempre renueva los ánimos, genera expectativas a todos los jugadores.

"Hemos entrenado bien, llevamos una semana y estamos entendiendo mucho más lo que él quiere. Nos estamos preparando de buena forma para el partido del fin de semana", sumó en conferencia de prensa.

"Respecto a lo que dijo el presidente de la U (Michael Clark), al final como jugador respeto que cada quien tenga su opinión. Yo creo que hay una programación y que se debe respetar. Si se dice que se juega el domingo, nosotros estamos listos, preparados y con muchas ganas de jugar ese partido y ganarlo", expresó.

"LA PROGRAMACIÓN SE DEBE RESPETAR"



Sebastián Vegas afirmó que Colo Colo está listo para enfrentar a la U en la definición de la Supercopa para este domingo en Santa Laura.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/YKSf57c9FG — ESPN Chile (@ESPNChile) September 10, 2025

"Si ya hay una planificación hecha, al final como jugadores no podemos rebelarnos contra ella ni hacer mayor problema. Nuestro único deber como jugadores profesionales es prepararnos de la mejor manera", dijo Vegas.

"Es un partido muy especial de por sí, por ser el clásico. Es el único título que podríamos tener esta temporada y lo tomamos con mucha seriedad, lo hemos preparado mucho", añadió el zaguero central.

"En el último partido quedamos con buenas sensaciones. Sabemos y creemos que podemos hacer las cosas bien y que el título puede quedar para nosotros. Eso nos tiene muy motivados", complementó.

Pese a las turbulencias, la ANFP insiste que la Supercopa se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas.