Socio del CSD Colo Colo presentó recurso de protección por venta de entradas para la Supercopa

Un socio del Club Social y Deportivo Colo Colo interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del proceso de venta de entradas para la Supercopa, sumándose a una acción similar ya presentada por un hincha de Universidad de Chile.

Según consta en el documento oficial, el recurrente es Jorge Antonio Henríquez Muñiz. La "Acción Constitucional de Protección" fue dirigida contra dos entidades: la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), representada legalmente por su presidente, Pablo Milad Abusleme; y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, representada por Gonzalo Durán Baronti.

La acción legal solicita como medida principal una orden de no innovar, con el fin de detener el actual proceso de venta de boletos mientras la justicia analiza el fondo del asunto. El argumento central, al igual que en la acción previa, es que los criterios de distribución establecidos son discriminatorios y excluyentes para la gran mayoría de los socios y abonados.