Vicente Pizarro y el debut de Ortiz: Es una oportunidad para que pueda tener su primer título

En la antesala de disputar la Supercopa, el volante Vicente Pizarro figuró como representante de Colo Colo en la conferencia previa y anticipó las claves de este compromiso ante Universidad de Chile el domingo, refiriéndose al debut de Fernando Ortiz como nuevo técnico.

"El grupo está muy bien. Estos días que llegamos con Lucas (Cepeda) tuvimos una recepción buena al cuerpo técnico, trabajando intenso. De a poco entendimos la idea y tenemos ganas de que llegue el partido", comenzó mencionando.

Respecto al estreno de Ortiz, aseguró: "Tuvo esta oportunidad de llegar acá y poder pelear en la Supercopa. No nos fijamos en las críticas hacia él y tenemos la obligación de ir a buscar el resultado favorable. Es una linda oportunidad para que pueda tener su primer título".

Pizarro también aprovecho de referirse a las dudas que se tenían sobre la realización del partido: "Sí se jugaba o no, siempre estuvimos pendiente a la a la programación. Nunca cambiamos la preparación, entrenamos para llegar al día del partido".

En torno a los hechos de violencia registrados, el volante argumentó: "Es lamentable. Esto debería ser una fiesta, tanto para nosotros como para el otro equipo. Lo más lindo de estos partidos es el ambiente, lo vimos en el último clásico. Va más allá del resultado".

"Genera poca tranquilidad de todos porque no hay gente en el estadio, el estado de la cancha termina siendo determinante. Aunque a esta altura creo que hay que adaptarse rápido y pensar en el partido", remarcó.