Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

[VIDEO] Fuegos artificiales lanzados por hinchas de la U descolocaron a tenistas en Copa Davis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Fuegos artificiales lanzados por hinchas de la U descolocaron a tenistas en Copa Davis
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una insólita situación se vivió durante el partido que animaron Daniel Núñez y Louis Van Herck, en el cuarto punto de la confrontación de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.

Esto porque en las afueras del Parque Estadio Nacional se congregaron hinchas de Universidad de Chile para celebrar la consecución de la Supercopa y lanzaron bombas de ruido y fuegos de artificio que sorprendieron a los jugadores.

Además de ello, los barristas se vieron envueltos en desórdenes que terminaron con la oportuna intervención de Carabineros.

Mira acá lo captado por las cámaras de TVN

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada