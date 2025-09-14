Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa
[VIDEO] Fuegos artificiales lanzados por hinchas de la U descolocaron a tenistas en Copa Davis
Una insólita situación se vivió durante el partido que animaron Daniel Núñez y Louis Van Herck, en el cuarto punto de la confrontación de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.
Esto porque en las afueras del Parque Estadio Nacional se congregaron hinchas de Universidad de Chile para celebrar la consecución de la Supercopa y lanzaron bombas de ruido y fuegos de artificio que sorprendieron a los jugadores.
Además de ello, los barristas se vieron envueltos en desórdenes que terminaron con la oportuna intervención de Carabineros.
