Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

[VIDEO] Matías Sepúlveda abrió la cuenta para la U en la Supercopa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zurdo le pegó con derecha y batió la estantería de Colo Colo.

[VIDEO] Matías Sepúlveda abrió la cuenta para la U en la Supercopa
Tras una notable maniobra conjunta, Universidad de Chile tomó la ventaja en la Supercopa ante Colo Colo gracias a una exquisita definición de Matías Sepúlveda.

Cuando se corrían los 18 minutos el zurdo le pegó con derecha e hizo estéril la reacción de Fernando de Paul.

Mira acá el gol

