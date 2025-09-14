Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa
[VIDEO] Matías Sepúlveda abrió la cuenta para la U en la Supercopa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El zurdo le pegó con derecha y batió la estantería de Colo Colo.
El zurdo le pegó con derecha y batió la estantería de Colo Colo.
Tras una notable maniobra conjunta, Universidad de Chile tomó la ventaja en la Supercopa ante Colo Colo gracias a una exquisita definición de Matías Sepúlveda.
Cuando se corrían los 18 minutos el zurdo le pegó con derecha e hizo estéril la reacción de Fernando de Paul.
Mira acá el gol