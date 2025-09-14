Aseguran que Marcelo Salas fichará al "Rey Arturo" para Deportes Temuco

La irregular campaña de Deportes Temuco en la Liga de Ascenso tiene complicado a su presidente y dueño, Marcelo Salas, quien busca alternativas ante la inminente salida de Esteban Valencia de la dirección técnica.

El propio exgoleador aseguró ayer tras la caída ante Magallanes por 2-0 que "sin duda tiene que haber un cambio. Veremos si hay alguien disponible para remecer al equipo. Lo conversamos con Esteban (Valencia) para que vuelva a sus funciones".

Ante ello los rumores se dispararon, tanto así que en la capital de La Araucanía aseguraron que Salas ya tiene en carpeta a un referente de Colo Colo.

Se trata de Arturo Sanhueza, quien asoma como el próximo DT del "pije" luego de haber sido alternativa hasta hace unos días en Deportes La Serena.

Sanhueza fue jugador del club y se espera que su estreno sea el próximo domingo 5 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio "Germán Becker", cuando Deportes Temuco reciba a Rangers de Talca.