Deportes Temuco oficializó a Arturo Sanhueza como nuevo director técnico

Deportes Temuco oficializó este lunes a Arturo Sanhueza, histórico exjugador de Colo Colo, como nuevo director técnico, tras la salida de Esteban Valencia después de la derrota con Magallanes en la Liga de Ascenso.

"Nuestro histórico excapitán, referente y campeón con el Pije, regresa a casa para asumir un nuevo desafío: Ser el Director Técnico del Plantel Profesional de Deportes Temuco", señaló el club en su cuenta de Instagram.

"Con la misma capacidad, garra y liderazgo que lo caracterizó en la cancha, ahora toma las riendas del equipo, confiamos en su gestión y trabajo", agregó Temuco.

El "Rey Arturo", en su etapa como jugador, estuvo tres temporadas en Temuco, siendo capitán y consiguiendo el título de la Primera B en 2016, logrando el Ascenso del equipo después de 11 años.

El cuadro que preside Marcelo Salas está duodécimo en la tabla de la Liga de Ascenso, con 28 puntos, a siete de San Luis de Quillota, que marca el corte en la zona de liguilla.

Sanhueza, por su parte, vivirá su primera experiencia como técnico, tras haber sido ayudante de Erwin Durán en Deportes La Serena.

El debut de Sanhueza en la banca del equipo será el próximo domingo 5 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio "Germán Becker", cuando Deportes Temuco reciba a Rangers de Talca.