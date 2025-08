Joven defensor de Temuco fue operado con éxito de su tumor y espera volver a las canchas

Tras semanas de incertidumbre por el financiamiento de la intervención del joven defensa de Deportes Temuco, Gabriel Pinochet, desde Clínica MEDS confirmaron que la operación del futbolista de 18 años fue todo un éxito, y precisaron que el tumor que padecía era de origen vascular y no estaba ubicado en la rodilla, como se informó inicialmente al conocerse su caso.

Según explicó el doctor Marcelo Mege, cirujano vascular periférico de la Clínica MEDS, "nuestro paciente tenía un tumor de origen vascular. Cuando son adultos, generalmente el compromiso principal es a nivel muscular o articular. En este caso, era un tumor muscular ubicado en el muslo distal, y el paciente era un futbolista profesional. Eso le producía dolor que le impedía realizar los entrenamientos y, menos aún, jugar al fútbol en el último tiempo".

El facultativo agregó que "lo que hicimos es un procedimiento que se llama embolización percutánea, que fue discutido previamente con el equipo de traumatología de tumores y se decidió, como primera instancia, embolizar ese tumor, e inyectar un líquido que provocara una reducción de este y, posteriormente, dependiendo de su evolución, ver la posibilidad de resecarlo con un menor daño muscular, sobre todo por la profesión del paciente".

Tras la intervención, el promisorio futbolista aseguró que "antes de la cirugía la verdad estaba muy preocupado por no saber cómo me iba a quedar la pierna. Yo pensaba que me iban a hacer un tajo y me iban a extraer el tumor, pero en realidad no fue así, sino que fue menos invasiva y dolorosa de lo que pudo haber sido".

"Me inyectaron un líquido en la pierna, y con el tiempo el tumor se va a ir achicando. La idea es que quede mejor que con una cirugía abierta. Ahora estoy mucho mejor, y posiblemente el otro mes ya esté jugando", expresó esperanzado el lateral izquierdo.

El futbolista ya fue dado de alta y, antes de regresar a Temuco, agradeció el apoyo y las gestiones realizadas por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) para llevar a cabo la intervención. También expresó su gratitud a todas las personas que colaboraron en las colectas organizadas, así como al personal de la clínica que lo atendió.