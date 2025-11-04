Marcelo Salas estalló contra el plantel de Temuco: Que viajen 20 horas en bus como los otros

En medio de la peor crisis desde que asumió como propietario de Deportes Temuco, Marcelo Salas estalló y lanzó duras críticas al plantel, sacando en cara las comodidades y su inversión personal. Molesto por la magra campaña que casi le cuesta al club el descenso a Segunda División, advirtió que los privilegios podrían acabarse.

"Si no quiero subir, no concentramos ningún partido, no viajamos en avión. Que viajen en bus 20 horas hasta Copiapó, como lo hacen muchos equipos", lanzó furioso el máximo accionista del club, en una clara alusión al rendimiento del equipo en la temporada 2025 de la Primera B.

El exatacante de la Roja detalló parte de los costos que ha debido asumir para mantener al equipo en competencia. "Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros. Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros", reclamó, transparentando los problemas económicos de la institución.

Además, profundizó en los gastos personales que realiza para el funcionamiento del plantel. "También mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…", cerró el "Matador", en declaraciones que generaron un fuerte debate entre los hinchas en redes sociales.

Estas declaraciones se dan en un contexto de total incertidumbre en Deportes Temuco. Tras salvarse del descenso en la parte final del torneo, la gestión de Salas recibió fuertes críticas, incluyendo rayados en el complejo deportivo del club, y el propio exfutbolista puso en duda su continuidad al mando, abriendo la puerta a una posible venta de sus acciones.