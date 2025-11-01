Marcelo Salas puso en duda su presidencia en Deportes Temuco: Es desgastante

En una pésima campaña para Deportes Temuco, donde estuvo peleando por no descender a Segunda División, el elenco adiestrado por Román Cuello consiguió tener un cierre digno tras superar por 3-0 a Recoleta en la última fecha y rematar con 33 puntos en el undécimo lugar de la tabla.

Bajo ese contexto, fue el propio Marcelo Salas quien sacó la voz como dueño y presidente del club para poner en duda su continuidad después de que el equipo completase su segunda temporada consecutiva sin si quiera meterse en la liguilla del Ascenso.

"Me voy a descansar un mes al menos, de despeje completo. Es primera vez que nos pasa esto, no estoy acostumbrado a estar sufriendo con un posible descenso, menos con el trabajo que hemos hecho. Ni como jugador me tocó esto. Es desgastante más en lo sicológico", dijo el otrora jugador de Lazio y Juventus.

Seguido a eso, el "Matador" expuso: "Voy a tomar una decisión de si continúo o no al mando como presidente o si vendrá otra persona. Siempre hay interesados en hacerse cargo. Cuando uno está desgastado, como es mi caso, se analizan todas esas cosas. A veces quiero largar todo, pero después me dan ganas de seguir".