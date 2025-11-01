Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.4°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Temuco

Marcelo Salas puso en duda su presidencia en Deportes Temuco: Es desgastante

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del "Matador" completó su segunda temporada sin liguilla del Ascenso.

Marcelo Salas puso en duda su presidencia en Deportes Temuco: Es desgastante
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una pésima campaña para Deportes Temuco, donde estuvo peleando por no descender a Segunda División, el elenco adiestrado por Román Cuello consiguió tener un cierre digno tras superar por 3-0 a Recoleta en la última fecha y rematar con 33 puntos en el undécimo lugar de la tabla.

Bajo ese contexto, fue el propio Marcelo Salas quien sacó la voz como dueño y presidente del club para poner en duda su continuidad después de que el equipo completase su segunda temporada consecutiva sin si quiera meterse en la liguilla del Ascenso.

"Me voy a descansar un mes al menos, de despeje completo. Es primera vez que nos pasa esto, no estoy acostumbrado a estar sufriendo con un posible descenso, menos con el trabajo que hemos hecho. Ni como jugador me tocó esto. Es desgastante más en lo sicológico", dijo el otrora jugador de Lazio y Juventus.

Seguido a eso, el "Matador" expuso: "Voy a tomar una decisión de si continúo o no al mando como presidente o si vendrá otra persona. Siempre hay interesados en hacerse cargo. Cuando uno está desgastado, como es mi caso, se analizan todas esas cosas. A veces quiero largar todo, pero después me dan ganas de seguir".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada