Deportes | Fútbol | UEFA

UEFA mandó mensaje a Israel: "Paren de matar niños, paren de matar civiles"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

Una pancarta gigante se mostró en la Supercopa europea.

UEFA mandó mensaje a Israel:
 UEFA
En portada

UEFA aprovechó la Supercopa de Europa que jugaron PSG y Tottenham en Udine para dirigir un mensaje a Israel por sus ataque contra ciudadanos palestinos en medio de la guerra con Hamás en la Franja de Gaza.

Si bien la confederación europea mantuvo la línea de la ambigüedad al no mencionar directamente a Israel, desplegó una decidora pancarta en la salida de los jugadores a la cancha: "Paren de matar niños, paren de matar civiles".

Complementando lo anterior, Tala y Mohamed, dos niños palestinos refugiados, formaron parte de la ceremonia de premiación de la final junto al presidente de UEFA Aleksander Ceferin.

El gesto de la UEFA llegó después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid, donde omitieron que fue asesinado en Gaza por militares israelíes.

En el mismo estadio en el que se disputó esta final de Supercopa de Europa, el Bluenergy Stadium de Udine, se disputará el 14 de octubre un duelo clasificatorio al Mundial 2026 entre Italia e Israel.

