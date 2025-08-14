UEFA mandó mensaje a Israel: "Paren de matar niños, paren de matar civiles"

UEFA aprovechó la Supercopa de Europa que jugaron PSG y Tottenham en Udine para dirigir un mensaje a Israel por sus ataque contra ciudadanos palestinos en medio de la guerra con Hamás en la Franja de Gaza.

Si bien la confederación europea mantuvo la línea de la ambigüedad al no mencionar directamente a Israel, desplegó una decidora pancarta en la salida de los jugadores a la cancha: "Paren de matar niños, paren de matar civiles".

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



Complementando lo anterior, Tala y Mohamed, dos niños palestinos refugiados, formaron parte de la ceremonia de premiación de la final junto al presidente de UEFA Aleksander Ceferin.

Two Palestinian refugee children are taking part in the medal ceremony alongside UEFA President Aleksander Čeferin at the 2025 UEFA Super Cup following an invitation from the @UEFA_Foundation for Children. pic.twitter.com/YWE4vOppTL — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

🏆🤍 Yesterday at the #SuperCup medal ceremony, Tala (12) and Mohamed (9), refugee children from Gaza, joined UEFA President Aleksander Čeferin on the podium thanks to @UEFA_Foundation & Inter Campus in a tribute to their courage, healing and hope. #EveryChildIsAChampion — UEFA (@UEFA) August 14, 2025

El gesto de la UEFA llegó después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid, donde omitieron que fue asesinado en Gaza por militares israelíes.

En el mismo estadio en el que se disputó esta final de Supercopa de Europa, el Bluenergy Stadium de Udine, se disputará el 14 de octubre un duelo clasificatorio al Mundial 2026 entre Italia e Israel.