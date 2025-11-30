Aguad defendió a Segovia tras descenso de Unión Española: Él puso todo para que fuera un buen año

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, lamentó el descenso del cuadro hispano tras la derrota ante O'Higgins en la penúltima fecha de la Liga de Primera, aunque realizó una férrea defensa a Jorge Segovia, propietario del club, señalando que el empresario hizo "todo" para tener una buena temporada.

"El club que se armó, independiente si funcionaron los refuerzos o las lesiones nos complicaron, en términos de costo, fue el cuarto con más alta planilla del fútbol chileno. Entonces decir que el señor Segovia o el señor Aguad tienen la culpa, es lo fácil", expresó el dirigente en rueda de prensa en Santa Laura.

En la misma línea, sostuvo que "lo que planteó Jorge Segovia al principio fue para tener un año espectacular, que después las cosas no se dieron, hay pocas explicaciones, las cosas no se dieron".

"Hay pocas explicaciones por el hecho que tuvieramos entre ocho a 10 jugadores lesionados, que las luces no solo no estuvieron en febrero, sino que en enero sacaran las luces antiguas. Eso es culpa nuestra, pero yo no estaba en el club para decir porqué las sacaron", explicó.

"Es fácil hacer la crítica, pero la persona a cargo del club, puso todo lo que él podía para que fuera un buen año. Respecto a los refuerzos de mitad de año, no hubo club que invirtiera más en dinero que nosotros. Qué más quieres que haga el señor Segovia por el club, si él pone todo lo que puede dar y no funciona en la cancha", recalcó ante las consultas de los periodistas.

Por último, insistió que "no creo que tiene la culpa, la culpa la tenemos los dirigentes, cuando él pone todos sus recursos a disposición del club".

Aguad también habló sobre la planificación hispana para la próxima temporada, y afirmó que será complicado el regreso a Primera División, por el impacto económico que significa perder la categoría.

"Bajar a la B significa casi 2 mil millones de pesos menos al año en televisión. Tenemos un plantel con sueldos de Primera y la gran mayoría continúa. Hoy no puedo decir que armaremos un equipo para volver el próximo año; sería fácil decirlo, pero no sé cómo vamos a afrontar lo económico ni qué jugadores querrán seguir", sentenció.