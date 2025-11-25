Axel Callís: Si Unión Española desciende, el club como lo conocemos va a desaparecer

El sociólogo y reconocido hincha de Unión Española Axel Callís lanzó una dura advertencia sobre el futuro del club en caso de concretarse el descenso a Primera B. En una entrevista con Las Últimas Noticias, el analista aseguró que la actual administración podría abandonar la institución, provocando una crisis sin precedentes.

"Creo que si se va Unión Española al descenso, el club como lo conocemos va a desaparecer. No tenemos ninguna duda de que Unión está en peligro de extinción, porque ya son seis o siete años de abandono total y es muy difícil que lo compre algún español millonario o una empresa. Es súper difícil, sobre todo si está en segunda división, porque el club va a estar absolutamente devaluado y no veo ninguna luz de esperanza", afirmó Callís.

El analista contrastó la situación actual con el descenso vivido en 1997. "Son dos procesos completamente distintos. El 97 era un club que tenía una directiva que trató de hacer todo lo posible por salvarse. Hoy el club está completamente abandonado por el presidente, que además ahora hemos sabido que ya lo estaría vendiendo. Yo creo que para él Unión es un cacho", disparó.

Finalmente, Callís reflexionó sobre el dolor que esta crisis genera en los hinchas, especialmente en las nuevas generaciones. "Por eso nuestros niños, nuestros hijos, lloran. O sea, yo lo que he visto entre el viernes y el domingo es que nuestros hijos lloran porque saben que es difícil que el club se pueda mantener así como está y lo más probable es que terminemos en los potreros, porque el dueño va a tratar de salvar la plata y de venderlo con la opción de compra a alguien que en realidad lo que quiere es el estadio, que es lo único que nos va quedando", sentenció.

Unión Española está al borde del descenso, pues un triunfo de Limache en el duelo de este fin de semana ante La Calera lo obliga a jugar en la B e nel 2026, o una caída ante O'Higgins.