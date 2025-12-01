Barra de Unión Española fue denunciada por lanzamientos de fuegos artificiales

El árbitro del duelo entre Unión Española y O'Higgins, Piero Maza, informó del lanzamiento de fuegos artificiales de parte de la barra hispana en pleno segundo tiempo.

"Entre el minuto 68 y 75 desde el sector de la barra de Unión Española se lanzan gran cantidad de fuegos artificiales, obligando a suspender por dos minutos el encuentro, el cual se reanuda después que el lanzamiento de artificios se detiene", redactó el juez en el documento.

Además, Maza informó que "en el acceso de túnel a la cancha tanto del equipo local Unión Española como del equipo visitante O'Higgins se ubican personas que no están en la planilla de alineación, vulnerando de esta forma las Bases del Campeonato".

Recordar que en este partido el cuadro celeste se impuso por 2-4 sellando el descenso del elenco hispano.