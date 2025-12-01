Cordero apuntó a "vida social acorde con la dignidad del cargo" tras altercado de Durán en Santa Laura

El altercado del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, con dos miembros del staff de O'Higgins en el Estadio Santa Laura se robó las miradas durante el duelo que marcó el descenso del cuadro "hispano" y generó una respuesta desde el Gobierno ante la repercusión del tenso momento.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, fue consultado al respecto este lunes durante un punto de prensa y puntualizó que Durán acudió como persona natural e hincha de Unión, y que las discusiones que pueda tener en ese contexto "no es responsabilidad del Gobierno".

Sin embargo, Cordero también deslizó una crítica a lo ocurrido: "Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presente que, aún cuando desarrollan actividades en su vida privada, existe una obligación de principio que es muy antigua en el Estatuto Administrativo, que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo".

Pese a lo anterior, el ministro finalizó señalando que si bien "es un criterio que uno siempre tiene que tener presente", a su vez "es un asunto que no me corresponde juzgar".