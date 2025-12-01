Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.2°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Cordero apuntó a "vida social acorde con la dignidad del cargo" tras altercado de Durán en Santa Laura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sin embargo, el ministro de Seguridad señaló que “no le corresponde” juzgar las acciones del delegado metropolitano.

Cordero apuntó a
 Captura / Aton
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El altercado del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, con dos miembros del staff de O'Higgins en el Estadio Santa Laura se robó las miradas durante el duelo que marcó el descenso del cuadro "hispano" y generó una respuesta desde el Gobierno ante la repercusión del tenso momento.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, fue consultado al respecto este lunes durante un punto de prensa y puntualizó que Durán acudió como persona natural e hincha de Unión, y que las discusiones que pueda tener en ese contexto "no es responsabilidad del Gobierno".

Sin embargo, Cordero también deslizó una crítica a lo ocurrido: "Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presente que, aún cuando desarrollan actividades en su vida privada, existe una obligación de principio que es muy antigua en el Estatuto Administrativo, que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo".

Pese a lo anterior, el ministro finalizó señalando que si bien "es un criterio que uno siempre tiene que tener presente", a su vez "es un asunto que no me corresponde juzgar".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada