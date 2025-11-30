Gonzalo Durán sacó a dos hinchas de O'Higgins en el partido contra Unión Española en Santa Laura
El delegado presidencial fue como hincha y avisó a Carabineros para que cambiaran de gradas a los fanáticos celestes.
Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, protagonizó una polémica situación este domingo en Santa Laura, ya que "sacó" a dos hinchas de O'Higgins de una tribuna en el estadio, en el partido en donde Unión Española perdió la categoría.
Durán asistió como fanático del cuadro hispano y según informó Redgol, increpó a dos fanáticos celestes que estaban en el sector de Tribuna, e incluso con intervención de Carabineros.
Los uniformados tuvieron que sacar a los hinchas y llevarlos a otro sector del estadio, mientras los seguidores de Unión Española respaldaron al delegado Durán.
