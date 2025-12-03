Gonzalo Villagra valoró deseo de referentes de volver a Unión Española: "Todos quieren ayudar"

El descenso de Unión Española golpeó fuerte en Santa Laura, pero en medio de la crisis deportiva, surgió una luz de esperanza de cara al 2026. Gonzalo Villagra, técnico del conjunto de Independencia, valoró públicamente la disposición de varios exjugadores y referentes históricos que manifestaron su intención de retornar a la institución para lograr el rápido regreso a la máxima categoría.

Ante la consulta sobre nombres como Emiliano Vecchio, Patricio Rubio o Tobías Figueroa, quienes suenan para reforzar al plantel en la Primera B, Villagra destacó el vínculo emocional que estos futbolistas mantienen con el club. "Entiendo que eso tiene que ver con el cariño que se genera para cualquiera que pasa por esta institución", afirmó el estratega.

Además, enfatizó que en momentos de dificultad "todos quieren ayudar, quieren aportar", calificando estas intenciones como algo positivo para la reconstrucción del equipo.

Sin embargo, el DT no escondió la complejidad del desafío que se avecina. Villagra proyectó una temporada exigente en el Ascenso, advirtiendo que Unión Española deberá adaptarse a una realidad distinta. "Va a ser un torneo sumamente difícil, pero el club tiene que estar a la altura para poder enfrentar ese desafío", señaló, dejando claro que el único objetivo será que la institución "vuelva a estar o a lograr el ascenso para estar en Primera".

Finalmente, respecto al cierre de esta dolorosa campaña ante Coquimbo Unido, el entrenador aseguró que enfrentarán el compromiso con el máximo profesionalismo. "Lo vamos a enfrentar con lo mejor que tengamos", indicó Villagra, subrayando que buscarán terminar el año de la mejor forma posible.