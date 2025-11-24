Jorge Segovia descartó que esté pensando en vender Unión Española

Jorge Segovia, dueño de Unión Española, salió al paso de los rumores que apuntaban que estaba evaluando la posibilidad de desprenderse del cuadro hispano, el cual puede perder la categoría después de 27 años en Primera División.

Todo surgió a raíz de una información que entregó el periodista Marcelo Muñoz. "Unión Española hoy está a la venta. La familia Segovia se abre a la venta. Hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son atractivas", aseguró el comunicador.

Sin embargo, el empresario español fue consultado por La Tercera sobre este hecho y remarcó que lo expuesto por el profesional es "absolutamente falso".

Incluso, el citado medio agregó que el mandamás del elenco de colonia puede tomar acciones legales por la difusión de esta noticia, haciendo un paralelo con la denuncia que presentó en contra de los productores de la serie El Presidente, donde se le vinculaba directamente al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

Tras su derrota ante Deportes Limache, el conjunto de Plaza Chacabuco se estancó en zona de descenso con los mismos 21 puntos de Deportes Iquique, quedando ambos a cuatro unidades de la salvación con dos partidos por disputar.

El próximo partido de Unión Española será el domingo, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en Santa Laura, ante O'Higgins en la penúltima fecha de la Liga de Primera.