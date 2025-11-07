La alineación de Unión Española para su crucial duelo con Colo Colo
Con la imperiosa necesidad de ganar en medio de la lucha por zafar del defensa, Miguel Ramírez y Unión Española alistaron lo que será su más probable formación para recibir a Colo Colo por la fecha 27 de la Liga de Primera, este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.
